بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة جديدة معلقا علي مواجهة برايتون الليلة بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك موقع ليفربول لفان ديك ومحمد صلاح يقودان الحنطور معلقا: “مغامرة مُمتعة رفقة الريدز الليلة”.

تاريخ مواجهات صلاح أمام برايتون

وخاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ونجح قائد المنتخب المصري في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أخرى وفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد حضوره المؤثر كلما واجه "طيور النورس".

ليفربول يبحث عن مواصلة الصحوة

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر فوزه الأخير على سندرلاند بهدف دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات. وشهدت هذه الفترة تحسنا هجوميا واضحا بعدما سجل الفريق 14 هدفا في مؤشر إيجابي قبل موقعة الكأس التي تمثل فرصة مهمة لإنقاذ الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

كما يستند "الريدز" إلى أفضلية واضحة على ملعب أنفيلد، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مواجهات مباشرة أمام برايتون هناك، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل صافرة البداية.