الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
رياضة

بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة

سارة عبد الله

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة جديدة معلقا علي مواجهة برايتون الليلة بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك موقع ليفربول لفان ديك ومحمد صلاح يقودان الحنطور معلقا: “مغامرة مُمتعة رفقة الريدز الليلة”.

تاريخ مواجهات صلاح أمام برايتون

وخاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ونجح قائد المنتخب المصري في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أخرى وفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد حضوره المؤثر كلما واجه "طيور النورس".

ليفربول يبحث عن مواصلة الصحوة

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر فوزه الأخير على سندرلاند بهدف دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات. وشهدت هذه الفترة تحسنا هجوميا واضحا بعدما سجل الفريق 14 هدفا في مؤشر إيجابي قبل موقعة الكأس التي تمثل فرصة مهمة لإنقاذ الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

كما يستند "الريدز" إلى أفضلية واضحة على ملعب أنفيلد، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مواجهات مباشرة أمام برايتون هناك، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل صافرة البداية.

محمد صلاح

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

وزارة الأوقاف

اعتماد صرف 100 كيلو من لحوم صكوك الأوقاف للحالات الأولى بالرعاية بمجمع محاكم السويس

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

العالم الأزهرى محمد مختار المهدي

فى ذكرى وفاة العالم الأزهرى محمد مختار المهدي.. اعرف معلومات عن حياته

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

