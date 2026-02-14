قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية حقبة الفرعون.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح مع الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو 2027.

ووفقا لما ذكره موقع "fichajes" الإسباني، فإن إدارة ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، قررت تسهيل رحيل صلاح بنهاية الموسم الجاري بعد أشهر من التوتر الداخلي بين اللاعب والنادي قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

تدهور العلاقة مع سلوت

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين صلاح والمدرب الهولندي تدهورت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وهو ما يلمح إلى نهاية حقبة ذهبية للفرعون المصري في ميرسيسايد.

ويستعد مسئولو النادي لإجراء إعادة هيكلة شاملة في صفوف الفريق، حيث لم يعد استمرار "الملك المصري" أولوية قصوى بالنسبة للإدارة، ما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

هذا التوجه يعكس رغبة الريدز في بدء مرحلة جديدة قد تكون بعيدة عن نجوم المرحلة الذهبية السابقة، بما في ذلك محمد صلاح.

صلاح يتسلح بأرقامه أمام برايتون

يمتلك النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول سجلا مميزا في مواجهاته أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ونجح قائد المنتخب المصري في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أخرى وفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد حضوره المؤثر كلما واجه "طيور النورس".

ليفربول يبحث عن مواصلة الصحوة

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر فوزه الأخير على سندرلاند بهدف دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات.

وشهدت هذه الفترة تحسنا هجوميا واضحا بعدما سجل الفريق 14 هدفا في مؤشر إيجابي قبل موقعة الكأس التي تمثل فرصة مهمة لإنقاذ الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

كما يستند "الريدز" إلى أفضلية واضحة على ملعب أنفيلد، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مواجهات مباشرة أمام برايتون هناك، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل صافرة البداية.

محمد صلاح ليفربول آرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد