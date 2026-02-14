نهاية حقبة الفرعون.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح مع الريدز

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو 2027.

ووفقا لما ذكره موقع "fichajes" الإسباني، فإن إدارة ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، قررت تسهيل رحيل صلاح بنهاية الموسم الجاري بعد أشهر من التوتر الداخلي بين اللاعب والنادي قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

تدهور العلاقة مع سلوت

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين صلاح والمدرب الهولندي تدهورت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وهو ما يلمح إلى نهاية حقبة ذهبية للفرعون المصري في ميرسيسايد.

ويستعد مسئولو النادي لإجراء إعادة هيكلة شاملة في صفوف الفريق، حيث لم يعد استمرار "الملك المصري" أولوية قصوى بالنسبة للإدارة، ما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

هذا التوجه يعكس رغبة الريدز في بدء مرحلة جديدة قد تكون بعيدة عن نجوم المرحلة الذهبية السابقة، بما في ذلك محمد صلاح.

صلاح يتسلح بأرقامه أمام برايتون

يمتلك النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول سجلا مميزا في مواجهاته أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ونجح قائد المنتخب المصري في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أخرى وفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد حضوره المؤثر كلما واجه "طيور النورس".

ليفربول يبحث عن مواصلة الصحوة

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر فوزه الأخير على سندرلاند بهدف دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات.

وشهدت هذه الفترة تحسنا هجوميا واضحا بعدما سجل الفريق 14 هدفا في مؤشر إيجابي قبل موقعة الكأس التي تمثل فرصة مهمة لإنقاذ الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

كما يستند "الريدز" إلى أفضلية واضحة على ملعب أنفيلد، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مواجهات مباشرة أمام برايتون هناك، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل صافرة البداية.