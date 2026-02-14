توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق

أكد ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلى، أن المارد الأحمر مستعد لمواجهة الجيش الملكي خاصة وأنها مواجهة حاسمة.

وقال توروب، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إن الفريق خاض لقاءين على ملعبه حتى الآن في دور المجموعات وغدًا ستكون ثالث مباراة ، مشددا أنه متشوق للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا من أجل دعم الفريق.

وأضاف أن الفريق حسم التاهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن هدف الفريق في كل مباراة هو تحقيق الفوز مشددا أن مواجهة الجيش الملكي ستكون صعبة وقوية خاصة أن الفريق المغربي يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم الصعود

وأوضح المدير الفني أن الأهلي يخوض كل مباراة بهدف الفوز فقط