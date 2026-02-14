محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات، وذلك في خطوة جديدة تستكمل مسيرة الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم مدن المحافظة المطلة على نهر النيل، في إطار خطة الدولة لتطوير الواجهات النيلية وتحسين جودة الحياة بالمراكز والمدن، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، المهندس اشرف هواش المشرف العام على المشرعات ، الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .

توجيهات محافظ الغربية

واطّلع محافظ الغربية على تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع، والتي نفذت بطول 550 مترًا وبعرض 16 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 19 مليون جنيه، حيث تضمنت الأعمال إنشاء سور وتدبيش لجسر النيل لحمايته وتأمينه، ورصيف بعرض ٤ م ، إلى جانب تركيب البلدورات والإنترلوك، وتنفيذ مقاعد وبرجولات حديثة توفر أماكن جلوس لائقة للأسر ورواد الكورنيش، فضلاً عن إعادة تخطيط وتنسيق المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات التي تتناسب مع طبيعة الموقع، مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية تضيف لمسة جمالية تعكس الطابع الحضاري، بما يحول الكورنيش إلى متنفس ترفيهي متكامل يخدم أهالي المدينة وزائريها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات يُعد من المشروعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن المحافظة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات تحقق عائدًا ملموسًا على جودة الحياة، وليس مجرد تطوير شكلي. وأضاف أن الكورنيش يمثل واجهة حضارية للمدينة، وتطويره يسهم في تحسين الصورة البصرية، وخلق مساحة آمنة ومجهزة تليق بالأسر والشباب وكبار السن، مؤكدًا أن المشروع نُفذ برؤية متكاملة تجمع بين البعد الجمالي والمروري والخدمي في آن واحد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده كفر الزيات اليوم هو انعكاس مباشر لاهتمام الدولة بإعادة صياغة المشهد الحضري للمدن المصرية، والارتقاء بالمرافق العامة لتكون أكثر تنظيمًا وجاذبية، موضحًا أن الكورنيش بعد تطويره سيصبح نقطة جذب لأهالي المدينة ومتنفسًا حقيقيًا يليق بتاريخها وموقعها المتميز على ضفاف النيل.

وشهد الافتتاح أجواءً من السعادة والفرحة بين أهالي المدينة الذين توافدوا على الكورنيش لمتابعة فعاليات الافتتاح ، معبرين عن امتنانهم لحجم التطوير الذي طال أحد أهم معالم مدينتهم، ومؤكدين أن ما تحقق على أرض الواقع يفوق التوقعات من حيث مستوى التنفيذ والشكل الحضاري والتنظيم. وحرص المواطنون على توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تقديرًا للجهود المبذولة في الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير متنفس حضاري يليق بأسر كفر الزيات، مؤكدين أن الكورنيش بعد تطويره أصبح مصدر فخر لهم وواجهة تعكس الصورة المشرفة للمدينة أمام زائريها.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشددًا على أن العمل مستمر لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل كل بقعة على أرض الغربية إلى نموذج يعكس طموح الدولة وإرادة التطوير.