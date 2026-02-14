قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
محافظات

بيطري الغربية: تحصين221 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  السبت،221 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة وذلك خلال الحملة الاستثنائية، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف وذلك لحماية الثروة الحيوانية.

حملات بيطرية 


وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

تحصينات المواشي 

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.

اخبار محافظة الغربية مواشي الحمي القلاعية تحصينات أدوية بيطرية

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
