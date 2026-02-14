قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
دعاء للميت في آخر شعبان.. بـ3 كلمات تجمع له الرحمات بـ قبره
أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة
إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ
قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
أسماء عبد الحفيظ

لم يعد ارتباط المرأة برجل أصغر منها سنًا أمرًا نادرًا أو صادمًا كما كان في الماضي، بل أصبح موضوعًا يُطرح بكثرة، خاصة مع تغيّر المفاهيم الاجتماعية وزيادة استقلالية المرأة.

لكن السؤال الأهم: لماذا قد تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ هل هو تمرد على التقاليد؟ أم أن وراء الأمر أسبابًا أعمق تتعلق بالاحتياجات العاطفية والنفسية؟

في هذا المقال نكشف الدوافع النفسية والاجتماعية التي تفسر هذا الانجذاب بعيدًا عن الأحكام السطحية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

البحث عن الحيوية والطاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار  

كثير من النساء ينجذبن إلى الرجل الأصغر لما يتمتع به غالبًا من طاقة، حماس، وروح مغامرة. هذه الحيوية قد تعيد للمرأة شعور الشباب الداخلي، خاصة إذا كانت تمر بمرحلة تشعر فيها بالملل أو الروتين.

العلاقة هنا لا تقوم فقط على فارق العمر، بل على الإحساس بالتجدد وكسر الرتابة.

الشعور بالتقدير والإعجاب

الرجل الأصغر سنًا قد ينظر للمرأة الأكبر بإعجاب واضح، خاصة إذا كانت ناجحة أو مستقلة. هذا الإعجاب يمنحها شعورًا بالتقدير والأنوثة.

بعض النساء لا يبحثن عن السيطرة كما يُشاع، بل عن علاقة يشعرن فيها بأنهن مرغوبات ومقدّرات دون منافسة أو تقليل.

نضج المرأة مقابل حماس الرجل

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار 

في كثير من الحالات، تكون المرأة في مرحلة نضج عاطفي واستقرار نفسي، بينما يكون الرجل الأصغر أكثر اندفاعًا وحماسًا. هذا التوازن قد يخلق علاقة تكاملية؛ هي تمنحه الخبرة والهدوء، وهو يمنحها الطاقة والتجديد.

الانجذاب هنا ليس بيولوجيًا فقط، بل قائم على توازن الأدوار.

التحرر من الصورة التقليدية

المرأة الحديثة لم تعد ترى الزواج مجرد أمان مادي أو اجتماعي، بل شراكة عاطفية وفكرية. لذلك قد تختار رجلًا أصغر إذا وجدت معه انسجامًا حقيقيًا، دون اعتبار كبير لنظرة المجتمع.

هذا الاختيار أحيانًا يعكس ثقة بالنفس ورغبة في علاقة قائمة على التفاهم لا الأعراف.

احتياجات عاطفية غير مشبعة

في بعض الحالات، قد تكون المرأة قد مرت بعلاقة سابقة شعرت فيها بالسيطرة أو الإهمال من شريك أكبر سنًا. فتنجذب لرجل أصغر يمنحها اهتمامًا أكبر واحتواءً عاطفيًا.

لكن هنا يجب التمييز بين الاختيار الواعي والرغبة في تعويض نقص سابق.

هل فارق العمر يؤثر على استقرار العلاقة؟

الدراسات تشير إلى أن نجاح العلاقة لا يعتمد على فارق العمر بقدر ما يعتمد على التوافق القيمي والنضج النفسي. قد يفشل زواج بين طرفين من نفس العمر، وينجح آخر بين شخصين بينهما سنوات كثيرة.

العامل الحاسم هو مدى استعداد الطرفين لتحمل المسؤولية، والتعامل مع اختلاف المراحل العمرية بوعي.

تحديات محتملة

رغم الإيجابيات، قد تواجه العلاقة بعض التحديات مثل:

  • اختلاف الأهداف المستقبلية
  • ضغط المجتمع والأسرة
  • تفاوت في الخبرة الحياتية
  • تغير الاحتياجات مع مرور الوقت
  • لذلك يتطلب الأمر وضوحًا وصراحة منذ البداية.
المرأة للرجل الحيوية والطاقة الدوافع النفسية والاجتماعية فارق العمر لماذا قد تنجذب المرأة للرجل الأصغر البحث عن الحيوية والطاقة الشعور بالتقدير والإعجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

المتهم

استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

الارصاد الجوية

تحذيرات عاجلة من تدهور مستوى الرؤية وتغير حالة الطقس| تفاصيل

سكن لكل المصريين 7

الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتجه إلى الإغلاق.. ما السبب؟

ملك المغرب يشارك حفل التوقيع

المغرب تدشن أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 طائرة أوكرانية خلال 3 ساعات

بالصور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد