رياضة

مواجهة مصيرية.. موعد مباراة المصري وزيسكو والقناة الناقلة

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لخوض مواجهة هامة أمام نظيره الزامبي زيسكو يونايتد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. تأتي المباراة في ختام مباريات دور المجموعات، حيث يسعى المصري لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل للأدوار المقبلة.

نتائج المصري السابقة في دور المجموعات

خاض المصري مباراته الماضية أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وخسر بهدفين مقابل هدف، ما وضع الفريق في موقف صعب قبل مواجهة زيسكو. وتعكس هذه الخسارة الحاجة الملحة للفريق لتحسين الأداء والعودة بنتيجة إيجابية في اللقاء المقبل.

ترتيب المجموعة الرابعة

يشارك المصري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا أندية الزمالك، كايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد. تتسم المنافسة في هذه المجموعة بالقوة، حيث يسعى كل فريق لتأمين موقعه في الدور التالي. ويأمل المصري في استغلال مباراة اليوم لتعزيز موقعه ضمن فرق الصدارة أو على الأقل ضمان مركز يؤهله للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة المصري وزيسكو اليوم

من المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويتوقع أن تكون مواجهة قوية ومثيرة، خاصة مع حاجة الفريق المصري إلى النقاط الثلاث لضمان تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

القناة الناقلة للمباراة

ستنقل قناة بي إن سبورتس 5 المباراة بشكل حصري، حيث تُعد الناقل الرسمي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. كما ستوفر القناة تغطية شاملة للمباراة بما في ذلك التحليلات قبل وبعد اللقاء، لضمان متابعة دقيقة لكل أحداث المباراة


 

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

