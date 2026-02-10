خالد الغندور: أزمة في حراسة مرمى المصري البورسعيدي بعد إصابة محمود حمدي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك أزمة تواجه الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، بعد إصابة الحارس محمود حمدي أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن محمود حمدي تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية واللاعب سيغيب عن الفريق خلال المباريات المقبلة وتضاؤل فرص مشاركته أمام زيسكو في ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وشدد، هناك أزمة بسبب تواجد الحارس عصام ثروت فقط لا غير وبالتالي سيلجأ النادي لتصعيد أحد اللاعبين الناشئين للتواجد على مقاعد بدلاء الفريق أمام وادي دجلة في الدوري وزيسكو بالكونفدرالية.