زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران

أكد الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل تميل للخيار الانفرادي في ضرب إيرن، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأمريكا، تحمل طابعًا استخباراتيًا، ويسعى من خلالها للضغط على ترامب؛ لمنع المسار الدبلوماسي مع إيران.

وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود تناقض واضح في موقف إسرائيل تجاه التفاوض مع إيران، موضحًا أن الحشد العسكري الكبير في غرب وشرق إيران ليس بهدف أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اكتفينا"، متوقعًا احتمال تنفيذ عمل عسكري.

وأوضح أن استهداف إيران ليس بالأمر الجديد، حيث بدأ منذ عام 2018 على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك العديد من الملفات التي يمكن أن يستخدمها ترامب للمناورة وكسب دعم الغرب.

وتابع: "ترامب تواصل مع الرئيس الصيني وجمد ملف تايوان مقابل عدم دعم الصين لإيران"، مشيرًا إلى أن الهيمنة الأمريكية تشمل العالم وليس الشرق الأوسط فقط.