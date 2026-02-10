تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي

أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل الواسع، بعد أن زعم مواطن يحمل الجنسية التركية أنه “المهدي المنتظر”، وذلك أثناء وجوده داخل الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق.

المهدي المنتظر

وذكر تليفزيون سوريا أن الشخص فاجأ المصلين خلال تلاوة القرآن، حيث قام بمقاطعة التلاوة وبدأ في الحديث بصوت مرتفع، مدعيًا أنه جاء ليبلغ الناس بما وصفه بـوحي تلقاه من الله، مطالبًا الحاضرين بالاستماع إليه.

ووفقًا لما أظهره الفيديو، بدا الارتباك واضحًا على الموجودين داخل المسجد، خاصة مع استمرار الشخص في ترديد ادعاءاته، ما دفع عددًا من المصلين إلى التدخل ومحاولة إبعاده عن المكان، حفاظًا على قدسية المسجد ومنعًا لحدوث فوضى داخله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط ردود أفعال مختلفة، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من الواقعة، معتبرين أن ما حدث يمثل إساءة لحرمة المسجد.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح ملابسات الواقعة أو ما إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخص، فيما اكتفى تليفزيون سوريا بنشر الفيديو والتأكيد على تفاصيل ما جرى داخل الجامع.