بيروت ودمشق يوقعان اتفاقية نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث وقعت بيروت ودمشق اتفاقية نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وقال وزير العدل السوري، إننا نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف السجناء الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.

وأوضح: حققنا اليوم خطوة مهمة من خلال معالجة أوضاع السجناء السوريين بلبنان، متابعا: الاتفاق يشمل كل أوضاع السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، نواصل الحوار والتعاون مع سوريا في كافة القضايا.

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن أكثر من 300 سوري ينفذون أحكاما مختلفة في السجون اللبنانية.