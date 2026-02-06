قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-2-2026 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام عيار 21، الأكثر تداولًا زيادة 30 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب مقارنة بسعره بنحو  240 جنيهًا.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

عيار 24: 7520 جنيه للبيع – 7440 جنيه للشراء

عيار 22: 6895 جنيه للبيع – 6820 جنيه للشراء

سعر عيار 21 الان

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21: 6580 جنيه للبيع – 6510 جنيه للشراء

عيار 18: 5640 جنيه للبيع – 5580 جنيه للشراء

عيار 14: 4385 جنيه للبيع – 4340 جنيه للشراء

عيار 12: 3760 جنيه للبيع – 3720 جنيه للشراء

الأونصة: 233900 جنيه للبيع – 231410 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 52640 جنيه للبيع – 52080 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار: 4860.27 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247520 جنيه7440 جنيه 
عيار 226895 جنيه6820 جنيه 
عيار 216580 جنيه6510 جنيه 
عيار 185640 جنيه5580 جنيه 
عيار 144385 جنيه4340 جنيه 
عيار 123760 جنيه3720 جنيه 
الاونصة233900 جنيه231410 جنيه 
الجنيه الذهب52640 جنيه52080 جنيه 
الأونصة بالدولار4860.27 دولار

سجل سعر جرام عيار 24 اليوم 7520 جنيهًا للبيع و7440 جنيهًا للشراء، بينما جاء عيار 22 عند 6895 جنيه للبيع و6820 جنيه للشراء. وواصل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، ارتفاعه إلى 6580 جنيه للبيع مقابل 6510 جنيه للشراء.

وعن الأعيرة الأقل، بلغ سعر عيار 18 5640 جنيهًا للبيع و5580 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 4385 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء، فيما جاء عيار 12 عند 3760 جنيه للبيع و3720 جنيه للشراء.

أما الأونصة الذهبية، فسجلت 233900 جنيه للبيع و231410 جنيه للشراء، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 52640 جنيه للبيع مقابل 52080 جنيه للشراء. وسجلت الأونصة بالدولار 4860.27 دولار.

