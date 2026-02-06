240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-2-2026 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام عيار 21، الأكثر تداولًا زيادة 30 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب مقارنة بسعره بنحو 240 جنيهًا.
أسعار أعيرة الذهب اليوم
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|7520 جنيه
|7440 جنيه
|عيار 22
|6895 جنيه
|6820 جنيه
|عيار 21
|6580 جنيه
|6510 جنيه
|عيار 18
|5640 جنيه
|5580 جنيه
|عيار 14
|4385 جنيه
|4340 جنيه
|عيار 12
|3760 جنيه
|3720 جنيه
|الاونصة
|233900 جنيه
|231410 جنيه
|الجنيه الذهب
|52640 جنيه
|52080 جنيه
|الأونصة بالدولار
|4860.27 دولار
سجل سعر جرام عيار 24 اليوم 7520 جنيهًا للبيع و7440 جنيهًا للشراء، بينما جاء عيار 22 عند 6895 جنيه للبيع و6820 جنيه للشراء. وواصل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، ارتفاعه إلى 6580 جنيه للبيع مقابل 6510 جنيه للشراء.
وعن الأعيرة الأقل، بلغ سعر عيار 18 5640 جنيهًا للبيع و5580 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 4385 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء، فيما جاء عيار 12 عند 3760 جنيه للبيع و3720 جنيه للشراء.
أما الأونصة الذهبية، فسجلت 233900 جنيه للبيع و231410 جنيه للشراء، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 52640 جنيه للبيع مقابل 52080 جنيه للشراء. وسجلت الأونصة بالدولار 4860.27 دولار.