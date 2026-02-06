بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميرنا جميل ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ميرنا جميل في الصور بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان مجسم باللون البني ،ليكشف عن رشاقتها و جمالها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها .

وتتميز ميرنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» في موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل “الكينج” بطولة “محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل”.