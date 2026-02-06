خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية

كشف مومن عز الدين محامي سوزي الأردنية خروجها من السجن منذ دقائق.

وكتب عز الدين عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "سوزي الأردنية على الأسفلت.. وفي الطريق لبيتها .. الحمدلله".



وأنهت سوزي الأردنية إجراءات صحة الإفراج من النيابة المختصة وتم إعادتها مرة أخرى لمحبسها للنظر في مدى طلبها في قضايا أخرى من عدمه لإخلاء سبيلها.

وتعذر خروج التيك توكر سوزي الأردنية، من محبسها بقسم شرطة التجمع الاول بسبب وجود أحكام قضائية ضدها في شيكات.

وكان أنهى محامي سوزي الأردنية، امس إجراءات الإفراج عن موكلته في اتهامها بغسل الأموال ولكن أثناء عمل التحريات عنها تبين وجود أحكام ضدها.