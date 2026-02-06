إيهاب الكومي: سيراميكا كليوباترا عينه على أفريقيا.. وكتر خير الزمالك

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي بتصدر سيراميكا كليوباترا لجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه على غزل المحلة، مشيرًا إلى الطفرة التي يحققها الزمالك في التواجد بالوصافة رغم الأزمات التي يمر بها، ومحذرًا من إمكانية هبوط الإسماعيلي في الموسم المقبل.



وقال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:"سيراميكا كليوباترا لديه هدف واضح منذ بداية الدوري، عينه على الصدارة والمشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل".

وأضاف: "سيظل سيراميكا متربعًا على صدارة الدوري حتى ولو لحق به الجميع في عدد المباريات".



وأضاف: "كتر خير الزمالك، فبرغم كل مشاكله إلا أنه يتواجد في وصافة ترتيب الدوري الممتاز".



وأردف: "الحقوا الإسماعيلي قبل فوات الآوان، فقد استقال رئيس اللجنة المؤقتة، والإسماعيلي أصبح مكبلًا ومكتوف اليدين. هل سنرى الإسماعيلي يلعب في دوري المحترفين؟ استفيقوا قبل فوات الآوان، فحينها لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب".



وأتم: "لا أتصور دوريًا عامًا بدون الإسماعيلي، وإذا حدث هبوط للنادي فلن يكون هناك إنقاذ كما حدث في الموسم الماضي".

