سيراميكا كليوباترا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة

يستضيف نادي سيراميكا كليوباترا، منافسه غزل المحلة اليوم على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

ويحاول فريق سيراميكا كليوباترا، اجتياز الخسارة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري حيث ضاعت فرصة توسيع الفارق مع الزمالك وبيراميدز والأهلي.

ويطمع فريق سيراميكا كليوباترا لاستغلال تعثر الأهلي أمام البنك وكذلك خسارة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الحالية ليبدأ في عمل فارق من النقاط تبعده عن المنافسه قدر المستطاع.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 32 نقطة فيما جاء فريق غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.