إسلام عيسي يسجل هدف سيراميكا كليوباترا الأول أمام المصري

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري .

وجاء هدف سيراميكا في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد انطلاقة مميزة من اسلام عيسي وسددها في المرمى.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي

خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي - أحمد شرف

المهاجم : منذر شريف .