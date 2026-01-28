إسلام عيسي يسجل هدف سيراميكا كليوباترا الأول أمام المصري

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري .
وجاء هدف سيراميكا في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد انطلاقة مميزة من اسلام عيسي وسددها في المرمى.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .
خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
تشكيل المصري
حراسة المرمى : محمود حمدي
الدفاع : عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي
خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي
خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي - أحمد شرف
المهاجم : منذر شريف .