خبيرة الفلك تكشف موعد عيد الفطر المبارك.. ماذا قالت؟

كشف رحاب منيعم، خبيرة الفلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،عن تنبؤها حول موعد عيد الفطر 2026.

كتبت رحاب منيعم في منشورها:"قمر شهر شوال يتولد حوالي الساعة 3 وثلث بعد منتصف ليلة 19 مارس وسوف يمر على ميعاد اجتماعه بالشمس اكثر من 12 ساعة قبل موعد الرؤية."

تابعت:" وبكده هيكون مرئي في السماء طبعا الا إذا حدث تغيير في الظروف الجوية لرؤيته ببعض الدول خاصة انه ممكن يكون يوم ممطر او في ضباب ببعض الدول."

أضافت:" هذه الدول التي تعلن عدم رؤيته رغم انه بالفعل هيكون مرئي

وبالتالي يكون يوم 20 مارس الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك مالم تحول اي ظروف جوية عن رؤيته .