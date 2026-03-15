احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

فى شهر رمضان يحرص الكثير من الصائمين على تناول المشروبات الرمضانية التقليدية التي تضيف أجواء مميزة على مائدة الإفطار، لكن ما لا يعرفه البعض أن بعض هذه المشروبات قد يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة بعد ساعات طويلة من الصيام.

ويأتي على رأس هذه المشروبات التمر الهندي المحلى بكميات كبيرة من السكر، والذي يعتبر من أشهر المشروبات الرمضانية في كثير من البيوت. ورغم طعمه المنعش وفوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم.

لماذا قد يرفع التمر الهندي السكر بسرعة؟

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التمر الهندي بطبيعته يحتوي على نسبة من السكريات الطبيعية، لكن المشكلة تظهر عندما يتم إضافة كميات كبيرة من السكر أثناء تحضيره، وهو ما يحدث غالبًا في بعض الوصفات المنزلية أو المشروبات الجاهزة.

وعند تناول هذا المشروب مباشرة بعد الإفطار، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، يمتص الجسم السكر بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم.

من الأكثر تأثرًا بهذا المشروب؟

يكون الأشخاص المصابون بمرض السكري أو من لديهم قابلية لارتفاع السكر في الدم أكثر عرضة للتأثر بالمشروبات المحلاة بشكل كبير.

كما أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يسبب شعورًا بالتعب أو الخمول بعد الإفطار بسبب التغير السريع في مستوى السكر في الدم.

مشروبات رمضانية أخرى تحتوي على نسبة سكر مرتفعة

لا يقتصر الأمر على التمر الهندي فقط، فهناك مشروبات رمضانية أخرى قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مثل:

قمر الدين

الخروب

السوبيا

الجلاب

وغالبًا ما يتم تحضير هذه المشروبات بإضافة السكر أو الشراب السكري، وهو ما يزيد من السعرات الحرارية ويرفع مستوى السكر في الدم.

كيف تتجنب ارتفاع السكر في رمضان؟

يمكن الاستمتاع بالمشروبات الرمضانية دون التعرض لمشكلة ارتفاع السكر في الدم من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة:

تقليل كمية السكر المضافة إلى المشروبات

تناول المشروبات بعد الإفطار بوقت وليس مباشرة

الاعتماد على العصائر الطبيعية غير المحلاة

شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور

تناول الفواكه الطازجة بدلاً من الحلويات بكثرة

بدائل صحية للمشروبات المحلاة

يمكن استبدال المشروبات المحلاة ببعض الخيارات الصحية التي تساعد على ترطيب الجسم دون رفع مستوى السكر بشكل كبير، مثل:

الماء مع شرائح الليمون

عصير الليمون الطازج بدون سكر

الكركديه غير المحلى

النعناع الطازج

هذه المشروبات تساعد على ترطيب الجسم بعد الصيام وتمنح إحساسًا بالانتعاش دون التأثير الكبير على مستوى السكر في الدم.

الاعتدال هو الحل

لا يعني ذلك الامتناع تمامًا عن المشروبات الرمضانية المفضلة، لكن الاعتدال في الكمية وتقليل السكر المضاف يعد أفضل طريقة للاستمتاع بهذه المشروبات دون الإضرار بالصحة.