دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

كشف محمود الشناوي تفاصيل واقعة وفاة خطيبته فاطمة داخل منزل أسرته بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال أقواله أمام جهات التحقيق.





وأوضح أنه كان قد تقدم لخطبتها قبل عدة أشهر بعد تعارفهما أثناء عمله في محل عطارة يملكه زوج شقيقته.





وأضاف أن أسرة خطيبته زارتهم خلال شهر رمضان وتناولوا الإفطار معًا في أجواء عائلية، وأشار إلى أنه خرج معها لشراء السحور ثم عادا إلى المنزل.





وفي اليوم التالي صعد إلى الطابق العلوي بعد اختفائها لبعض الوقت، ليعثر عليها ملقاة على الأرض دون استجابة.





وعلى الفور أبلغ الأسرة والجهات المختصة، حيث حضرت سيارة الإسعاف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





