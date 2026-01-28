تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة عشرة بدوري نايل

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفن للنادى المصرى تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة عشرةبدوري نايل.

جاء تشكيل المصري الأساسي ليضم محمود حمدي لحراسة المرمى:

عبد الوهاب نادر ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمود حمادة، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

كريم بامبو ، عمر الساعي ، أحمد شريف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر شريف.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، مصطفى العش ، عميد صوافطة ، محمد الشامي، أحمد القرموطي، ، أسامة الزمراوي، صلاح محسن ، عبد الرحيم دغموم ، كينجسلي ايدوو.