رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة لمنع انتشار الأبقار المتجولة في الشوارع

واصل اللواء رئيس حي الزهور يمحافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي ، فجرا قيادة حملة لمنع انتشار الأبقار والعجول والدواب الضالة في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بمنع انتشار الأبقار والدواب والماشية في شوارع المحافظة والاحياء.

ومن جانبه قال اللواء أيمن صبحي أنه خلال الحملة لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي ، تم ملاحقة عدد منها والتأكد من دخولها ارض الشادوف مرة أخرى .

وأشار إلى استمرار الحملات بالنهار والليل حتي يتم الانتهاء من هذه الظاهرة في شوارع الحي والقضاء عليها تماماً ، حفاظاً علي بيئة امنة وصحية ومظهر حضاري للشوارع والمناطق السكنية.

اللواء أيمن صبحي : حملات يومية متواصلة ونناشد المواطنين الابلاغ عن وجود اي دابة ضالة

وشدد رئيس حي الزهور علي أصحاب الأبقار بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف ،والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وأكد رئيس حي الزهور ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

ويهيب رئيس الحي بأصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .