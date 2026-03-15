الأهلي يختتم استعداداته لمُواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا .. شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صوراً للاعبي الأهلي خلال استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء أمس بإجراء المران الرئيسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.



موعد المباراة المرتقبة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قوية بين اثنين من أبرز أندية القارة الإفريقية.