الأهلي بالزي البديل أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا .. شاهد

شهد الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي أمام الأهلي، ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ارتداء الفريق المصري الزي البديل على ملعب “رادس”.

وشارك الإعلامي سيف زاهر صورة للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق :"الأهلي بالزي البديل أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا ".

وشهد الاجتماع مناقشة ومراجعة كافة الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم المباراة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فضلا عن التأكد من موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة والترتيبات التنظيمية ليوم المباراة.



كما تم الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال المباراة، على أن يرتدي الأهلي الطقم اللبني كاملا وحارس المرمى باللون الأخضر.



ويعاني الأهلي هجوميا بعد رحيل وسام أبوعلي، ولم تنجح العناصر الحالية في الهجوم الأحمر في صنع الفارق.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي في تمام الحادية عشر مساء، غد الأحد، على ملعب رادس، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.