الأهلي يهزم المقاولون العرب ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة آنسات

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة - آنسات، والمقامة على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاء تأهل الأهلي؛ بعدما تخطى المقاولون العرب في مباراة نصف النهائي بـ 3 أشواط دون رد، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25-19 لصالح الأهلي

الشوط الثاني: 25-12 لصالح الأهلي

الشوط الثالث: 25-13 لصالح الأهلي

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية، غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب، فريق دلفي، في مباراة تحديد المركز الثالث، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، على أن تُقام المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل اللقب؛ بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.