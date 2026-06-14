ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على حركة التداول داخل محال الصاغة، خاصة بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين وفقا لما لما عرضة برنامج صباح البلد.

وجاءت الزيادة الجديدة بعد موجة من التحركات السعرية التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والراغبين في الشراء.

عيار 21 يسجل مكاسب جديدة

ووفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، ليسجل نحو 6275 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية والدمغة.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الادخار أو الاستثمار.

أسعار الأعيرة المختلفة اليوم

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الأخيرة المستويات التالية:

عيار 24: نحو 7171 جنيهًا للجرام.

عيار 21: نحو 6275 جنيهًا للجرام.

عيار 18: نحو 5379 جنيهًا للجرام.

وأكدت الشعبة أن الأسعار المعلنة استرشادية وقد تختلف من محافظة لأخرى وفقًا للمصنعية وتكاليف التشغيل.

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع

واصل الجنيه الذهب تحقيق المكاسب، ليسجل نحو 50200 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 200 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

ويعتبر الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يفضلها العديد من المواطنين نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

الأوقية العالمية تدعم صعود الأسعار

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب ليسجل نحو 4187 دولارًا، في ظل استمرار الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا وسط التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وساهمت هذه الارتفاعات العالمية في دعم الأسعار داخل السوق المحلية، خاصة مع ارتباط حركة الذهب في مصر بشكل مباشر بالأسعار العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية.

ترقب لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة الترقب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب.

ويظل الذهب أحد أهم الأوعية الادخارية التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما يجعل أي تحرك في أسعاره محل اهتمام واسع من مختلف شرائح المجتمع.