فرحة الأمومة تتحوّل إلى مأساة .. وفاة شابة بعد 11 يومًا من الغيبوبة بالإسماعيلية

تحوّلت فرحة أم شابة بتحقيق حلم الأمومة واستقبال مولودها الأول في محافظة الإسماعيلية إلى مأساة مؤلمة، بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجئة عقب الولادة، دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت 11 يومًا، قبل أن تفارق الحياة، تاركة حالة من الحزن والصدمة بين أفراد أسرتها الذين لم يستوعبوا بعد رحيلها المفاجئ.

وكشفت والدة السيدة المتوفاة أن ابنتها كانت تتطلع إلى تحقيق حلم الأمومة منذ سنوات، وعاشت لحظات من السعادة الغامرة بعد استقبال طفلها الأول، إلا أن فرحتها لم تدم طويلًا، بعدما تعرضت لمضاعفات صحية عقب الولادة استدعت نقلها إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضحت أن الحالة الصحية لابنتها تدهورت بشكل كبير، ودخلت في غيبوبة استمرت 11 يومًا، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بتداعيات الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وأكدت الأم أن الأسرة لا تزال تعيش حالة من الحزن والصدمة الشديدة، خاصة أن الراحلة لم تتمكن من الاستمتاع بأيامها الأولى مع مولودها الذي طالما انتظرته، مشيرة إلى أن رحيلها المفاجئ ترك أثرًا بالغًا في نفوس جميع أفراد العائلة.

فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة.