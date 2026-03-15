مدرب الطلائع : الفوز على الأهلي لم يكن صدفة .. وكنا نعلم مواطن الضعف



أكد جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش ان الفوز على الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والكأس لم يكن وليد الصدفة

وقال مشهور في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الفوز على الاهلي وسيراميكا شئ جيد ويدعو للشرف وهذا مجهود ونحصل على كامل الدعم من الموسسة التي ننتمي ولدينا فريق ولاعبين على اعلى مستوى ولدينا هدف نسعى إلى تحقيقه



واضاف: هذا الجهاز اول مرة يعمل في الدوري الممتاز وهذه الفرصة لن تتكرر كثيرا



وتابع: النادي الاهلي نادي كبير ونادي به أسماء رنانة ومباريات الاهلي والزمالك تكون حافز كبير للاعبين واللاعبين قدموا ما عليهم

وواصل: اشتغلت على نقاط ضعف الاهلي وهي الدفاع والكرات الثابتة وكان هناك مساحات كبيرة في ضهر دفاع الاهلي والنادي الاهلي كان لديه مشاكل كبيرة كنت اشعر بها وتغييراته جعلتني اشعر بالراحة في المباراة ومنحني أريحية في المباراة