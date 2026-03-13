إلى الأشواط الإضافية.. التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي لمباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الثاني من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الكرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتهديف، لكن سوء الحظ عاند لاعبي فريق سيراميكا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – چاستس ارثر – عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى – محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق، سعد سمير، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، محمد رضا، كريم نيدفيد، ديفيد سيمو كوندا، وفريدي كوابلا.