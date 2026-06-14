أيمن عبد الموجود: «فرحة مصر» تستهدف توحيد الخدمات المقدمة للعرائس

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل احتفالية «فرحة مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على ملف مبادرة تيسير الزواج للشباب بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي، موضحًا أن هذه المؤسسات كانت تعمل سابقًا بشكل فردي، قبل أن يتم توحيد هذا النشاط تحت مظلة واحدة.

وأضاف أن بعض الجمعيات كانت تقدم مساعدات كبيرة، بينما كانت أخرى تكتفي بتقديم هدايا عينية أو دعم أقل، إلا أنه بفضل جهود جميع الأطراف تم التوصل إلى صيغة موحدة لهذا العمل تحت مظلة الدولة.

وأوضح عبد الموجود، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه تم إطلاق مبادرة موحدة تحت اسم «فرحة مصر» بهدف توحيد مستوى الخدمات المقدمة للفتيات ضمن حفلات الزفاف الجماعي، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم هذا الملف، خاصة بعد رصد عدد من المشكلات الناتجة عن تفاوت مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمن أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشاد بدور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للأسر، خاصة في تجهيز العرائس، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل دعم هذه الفئات وتخفيف الأعباء عنها.