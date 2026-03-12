طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر

أعلنت الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة مساء الجمعة الموافق 13 مارس 2026 على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

إدارة المباراة تحكيميًا

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية الحكم محمد الغازي بإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه كل من نور الدين سعيد حكمًا مساعدًا أول، وكريم السعيد حكمًا مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين أحمد شهود حكمًا رابعًا خلال المباراة.

طاقم تقنية الفيديو

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، تم إسناد المهمة إلى الحكم محمود الدسوقي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه مصطفى صلح كحكم فيديو مساعد.

مواجهة قوية في ربع نهائي البطولة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشوارهما في البطولة، خاصة في ظل سعي كل منهما لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى المربع الذهبي من كأس مصر.