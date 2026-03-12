قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026
طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر

إسلام مقلد

أعلنت الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة مساء الجمعة الموافق 13 مارس 2026 على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

إدارة المباراة تحكيميًا

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية الحكم محمد الغازي بإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه كل من نور الدين سعيد حكمًا مساعدًا أول، وكريم السعيد حكمًا مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين أحمد شهود حكمًا رابعًا خلال المباراة.

طاقم تقنية الفيديو

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، تم إسناد المهمة إلى الحكم محمود الدسوقي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه مصطفى صلح كحكم فيديو مساعد.

مواجهة قوية في ربع نهائي البطولة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشوارهما في البطولة، خاصة في ظل سعي كل منهما لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى المربع الذهبي من كأس مصر.

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

فورد إكسبلورر موديل 2026

سعر فورد إكسبلورر 2026 في السعودية

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

