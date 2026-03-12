طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

تُعد أكلة البايلا من أشهر أطباق الأرز بالمأكولات البحرية التي انتشرت مؤخرًا في المطابخ العربية، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

وقدم الشيف حسن طريقة عمل البايلا بوصفة سهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع مجموعة من "التكات" التي تضمن نجاح الوصفة والحصول على نكهة غنية تشبه المطاعم.

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

مكونات البايلا بالمأكولات البحرية:

الأرز: أرز مصري أو بسمتي مغسول ومصفى

المأكولات البحرية: جمبري، كابوريا، بلح بحر

الخضروات: بصل أحمر مفروم، ثوم مهروس، فلفل ألوان

المرقة: مرقة سمك أو دجاج ساخنة

البهارات: زعفران، ملح، فلفل أسود

الدهون: زيت أو زبدة

خطوات تحضير البايلا:

ـ تشويح البصل: يتم تسخين الزيت في طاسة واسعة ثم إضافة البصل الأحمر حتى يذبل تمامًا (سر الطعم).

ـ إضافة الثوم: يضاف الثوم مع التقليب حتى تظهر رائحته.

ـ تشويح المأكولات البحرية: تضاف المأكولات البحرية مع الفلفل الألوان وتقلب جيدًا.

ـ إضافة الأرز: يضاف الأرز ويقلب قليلاً حتى يتشرب النكهات.

ـ إضافة المرقة: تضاف المرقة الساخنة المضاف لها الزعفران حتى تغطي المكونات.

ـ التسوية: تترك على نار عالية دقائق ثم تهدأ النار حتى تمام النضج.

ـ تقدم ساخنة ويفضل في نفس الطاسة.

أسرار نجاح البايلا مثل المطاعم

هناك بعض النصائح التي تضمن نجاح الوصفة:

ـ دبل البصل جيدًا قبل إضافة باقي المكونات.

ـ استخدام مرقة ساخنة.

عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء التسوية.

ـ استخدام طاسة واسعة لتوزيع الحرارة.