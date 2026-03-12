قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
آية التيجي

تُعد أكلة البايلا من أشهر أطباق الأرز بالمأكولات البحرية التي انتشرت مؤخرًا في المطابخ العربية، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

وقدم الشيف حسن طريقة عمل البايلا بوصفة سهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع مجموعة من "التكات" التي تضمن نجاح الوصفة والحصول على نكهة غنية تشبه المطاعم.

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

مكونات البايلا بالمأكولات البحرية:
الأرز: أرز مصري أو بسمتي مغسول ومصفى
المأكولات البحرية: جمبري، كابوريا، بلح بحر
الخضروات: بصل أحمر مفروم، ثوم مهروس، فلفل ألوان
المرقة: مرقة سمك أو دجاج ساخنة
البهارات: زعفران، ملح، فلفل أسود
الدهون: زيت أو زبدة

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

خطوات تحضير البايلا:
ـ  تشويح البصل: يتم تسخين الزيت في طاسة واسعة ثم إضافة البصل الأحمر حتى يذبل تمامًا (سر الطعم).
ـ إضافة الثوم: يضاف الثوم مع التقليب حتى تظهر رائحته.
ـ تشويح المأكولات البحرية: تضاف المأكولات البحرية مع الفلفل الألوان وتقلب جيدًا.

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

ـ إضافة الأرز: يضاف الأرز ويقلب قليلاً حتى يتشرب النكهات.
ـ إضافة المرقة: تضاف المرقة الساخنة المضاف لها الزعفران حتى تغطي المكونات.
ـ التسوية: تترك على نار عالية دقائق ثم تهدأ النار حتى تمام النضج.
ـ تقدم ساخنة ويفضل في نفس الطاسة.

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

أسرار نجاح البايلا مثل المطاعم

هناك بعض النصائح التي تضمن نجاح الوصفة:

ـ دبل البصل جيدًا قبل إضافة باقي المكونات.

ـ استخدام مرقة ساخنة.
عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء التسوية.

ـ استخدام طاسة واسعة لتوزيع الحرارة.

طريقة عمل البايلا طريقة عمل بايلا المأكولات البحرية وصفة البايلا للشيف حسن طريقة عمل أرز بالجمبري وصفات مأكولات بحرية أكلات بالمأكولات البحرية وصفات الشيف حسن طريقة عمل البايلا في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

ترشيحاتنا

بسكويت

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد