وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

قام الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي القوات المسلحة

الذين يخضعون للعلاج حاليا بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وذلك عرفانا وتقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين، كما أوصى باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الفائقة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.