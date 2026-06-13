11 مصابا في هجمات كلاب ضالة خلال ساعات جنوب الأقصر.. ومستشفى طيبة توفر الأمصال والرعاية

استقبلت مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، 11 مواطنا تعرضوا لإصابات متفرقة نتيجة عقر كلاب ضالة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات فور وصولها إلى قسم الاستقبال والطوارئ.

وأكدت مصادر طبية أن الفرق المختصة بالمستشفى قدمت الرعاية اللازمة للمصابين، والتي شملت تطهير الجروح وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب إعطاء الأمصال والجرعات الوقائية المقررة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات العقر.

وشدد الأطباء على أهمية التوجه الفوري إلى المستشفيات أو الوحدات الصحية عقب التعرض لأي عقر أو خدش من الحيوانات الضالة، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

ويؤكد الأهالي أن مواجهة انتشار الكلاب الضالة تتطلب تحركًا سريعًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين.