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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تناقش قضايا "الشباب والتصدي للأفكار الهدامة" بالمحاميد قبلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر ، سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي بالمحافظات.

وشهد الفرع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية والورش الفنية حيث، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط، محاضرة بعنوان" كيف تكتشف تعرض طفلك للايذاء".

وأوضحت وردة حسن، المقصود بايذاء الطفل، وعلامات تعرض الطفل للايذاء الجسدي، وكيف يلمح الطفل أنه تعرض للايذاء، وكيف نحمي أطفالنا من الايذاء، وتعليم الطفل الأمانة.

كما أعد قصر ثقافة الطارف، فقرة من الإنشاد الديني وقصيدة بعنوان (أشرقت أنوار محمد ) ألقاها على سيد، كما أعد ورشة فنون تشكيلية (مناظر طبيعيه) تدريب حسن رفاعي.

كما أعد قصر ثقافة الطود ورشة حكى عن (الغذاء السليم)سردتها هبة فهمي مدربة الورشة، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال لرواد القصر تناولت الورشة أسس الغذاء السليم، مع التعريف بأهمية التنفس السليم أثناء الغذاء وكيفية تحسين الأداء، وورشة صلصال تدريب هند مصطفى مدربه الورشة، و بجانب ذلك أعد محاضرة بعنوان "معا ضد تلوث الغذاء" اوضحت الدكتورة علا على مفهوم تلوث الغذاء واسبابه المختلفة سواء أثناء مراحل الإنتاج والتخزين أو التحضير، المخاطر الصحية على أهمية الإلتزام بالنظافة العامة وحسن حفظ الطعام، واتباع طرق الطهى، واختتمت المخاطرة بالتأكيد على أن حماية الغذاء مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات وأن الوقاية تبدأ من الوعي والسلوك اليومى الصحيح. 
 من جانب آخر ، أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفيه مكافحة تمويل الإرهاب في العالم" ألقاها الشيخ محمد عبيد موضحا الإرهاب وآثاره الضاره علي الشعوب والدول، أهمية القضاء علي الإرهاب، و دور الحكومات في القضاء على الإرهاب، كما أعد قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشه فنيه بعنوان "منظر طبيعى " تدريب شيرين فتح الله.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد نشاط الطفل بقصر ثقافة الاقصر محاضرة عن ( كيفية الاستفادةمن وقت الفراغ)حاضرتها أسماء محمد وتحدثت عن مفهوم وقت الفراغ، و أهميه وقت الفراغ للإنسان، مع ذكر نماذج لاعمال يقضيها الفرد فى وقت الفراغ، و فوائد استغلال وقت الفراغ الجسيمه والعقليه والاجتماعيه الثقافيه، و نفذ بيت ثقافة الاقالتة ورشة فنية اعمال خرز تدريب فاطمة عبد الكريم، كما  نفذ قصر ثقافة حسن فتحي نشاط فني بعنوان ورشة رسم حر تدريب على حسان.

و في سياق متصل نظمت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان " الشباب والتصدي للأفكار الهدامه" اوضحت ورده حسن ما المقصود بالأفكار الهدامة ، و وسائل انتشار الأفكار الهدامة، دور الشباب في التصدي لها، و حمايه الشباب من الأفكار الهدامه مسئوليه مشتركه بين الاسره والمدرسة والمؤسسات المختلفة.

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