الأقصر.. ضبط طن سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء ونصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من ضبط طن من السكر السائب المدعم، قبل تهريبه لإعادة بيعه في السوق السوداء، إلى جانب نصف طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز بمركزي القرنة وأرمنت.

جاءت الحملات تحت إشراف ومتابعة المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ففي مركز ومدينة القرنة، نفذت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة موسعة برئاسة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وبرفقة محمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، وبالاشتراك مع إدارة تموين القرنة، أسفرت عن ضبط طن من السكر السائب المدعم محملاً على أحد التروسيكلات قبل تهريبه وإعادة تعبئته تمهيدًا لطرحه للبيع بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

كما أسفرت الحملات الرقابية على المخابز البلدية بالقرنة عن تحرير عدة مخالفات تموينية، شملت محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرًا لعدم وجود ميزان بالمخبز، وآخر لعدم وجود سجل الزيارات.

وفي مركز أرمنت، شنت المديرية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية، وأسفرت عن ضبط صاحب مخزن غير مرخص لحيازته نحو نصف طن من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت المضبوطات 192 زجاجة عصير بنكهات مختلفة، و720 علبة زبادي متنوعة، و110 أكياس حليب، و350 علبة زبادي فواكه، بالإضافة إلى 140 علبة عصير أخرى، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما حررت الحملة عددًا من المحاضر التموينية الأخرى لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض الأنشطة التجارية، إلى جانب رصد مخالفات بالمخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.