الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

كشفت الجهات الأمنية بالشرقية غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عثر عليه مقتولاً بعد 5 أيام من تغيبه، داخل الصحراء بمدينة العاشر من رمضان حيث تبين أن المتهم جار الطفل وتربطه بهم صلة قرابة، وقام باستدراج الطفل إلى شقته، لمساومة أسرته على فدية مالية، وعندما خشي من افتضاح أمره، قام بالتخلص من الطفل ووضعه فى جوال وتخلص منه فى الصحراء.

تم التحفظ على المتهم والجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا من قسم ثان العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لطفل داخل جوال بمنطقة صحراوية بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية ان الجثة لطفل يدعى إبراهيم علي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وانه متغيب عن منزل اسرته يوم السبت الماضي.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة "مساكن عثمان" تمكن الفريق من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات معه. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان.