الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

كشفت الجهات الأمنية بالشرقية غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عثر عليه مقتولاً بعد 5 أيام من تغيبه، داخل الصحراء بمدينة العاشر من رمضان حيث تبين أن المتهم جار الطفل وتربطه بهم صلة قرابة، وقام باستدراج الطفل إلى شقته، لمساومة أسرته على فدية مالية، وعندما خشي من افتضاح أمره، قام بالتخلص من الطفل ووضعه فى جوال وتخلص منه فى الصحراء.

تم التحفظ على المتهم والجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا من قسم ثان العاشر من رمضان،  بالعثور على جثة لطفل داخل جوال بمنطقة صحراوية بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية ان الجثة لطفل يدعى إبراهيم علي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وانه متغيب عن منزل اسرته يوم السبت الماضي.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة "مساكن عثمان" تمكن الفريق من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات معه. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان.

بالشرقية الأمنية بالشرقية الجهات الأمنية داخل الصحراء العاشر من رمضان

