ياسمين الخطيب تعتذر للفنان هاني شاكر.. ماذا حدث؟

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، اعتذارا للفنان هاني شاكر، الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال ياسمين الخطيب: “أثناء تولي هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين، كتبت مقال هاجمته فيه بشدة بسبب إصداره مجموعة من القرارات، ساعتها هو إشتكاني لصديق مشترك، كنت صغيرة، وفاكرة إن تطاولي عليه شجاعة تُحسب لقلمي”.

وتابعت: “ثم فطنت بمرور الأيام والتجارب لقسوة أسلوبي وفجاجته، فندمت على ما فعلت.. وقلت يوماً ما هاتجمعنا مناسبة، وهاروح أسلم عليه وأعتذر له.. لم يأت اليوم، لكني لن أنتظره.. أنا آسفة يا أستاذ”.

وتصدر الفنان هاني شاكر تريند Google بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت، ما خلق حالة من الغضب العارم لدى نقابة المهن الموسيقية، بسبب ما يتردد من أكاذيب، خاصة أن حالة «أمير الغناء العربي» تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة. ويقضي الفنان حاليًا فترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وفي هذا السياق، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا موجَّهًا إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، الفنان الكبير هاني شاكر.