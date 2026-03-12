قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
معتز الخصوصي

أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن اعتزازه بمشاركته في احتفالية وطنية سادها الود والتقدير لتكريم النماذج المضيئة من أبناء المحافظة، واصفًا إياها بأنها تجمع «الأسرة المصرية» بمختلف طوائفها وفئاتها، مؤكدًا أن مصلحة الوطن هي الرابط الحقيقي والوحيد الذي يجمع بين المسؤولين وأعضاء البرلمان لخدمة شعب الدقهلية.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن حزب الوفد يستعيد تاريخه من جديد مع تولي الدكتور السيد البدوي رئاسة الحزب، مؤكدًا أنه شخصية سياسية بارزة لها تاريخ طويل ومواقف وطنية مشهودة. ووجّه الشكر والتقدير للنائب الوفدي طارق عبدالعزيز على رعايته لهذا الحفل، مشيدًا بفكرة الاحتفاء بالمتميزين وتقدير جهودهم، كما وجّه الشكر إلى أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة على ما يبذلونه من جهود متواصلة لخدمة أبناء الدقهلية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوفد في احتفالية «حصاد التميز» لتكريم رواد العطاء بمحافظة الدقهلية، والتي ينظمها النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد. وشهدت الاحتفالية تكريم 22 من رواد العطاء في الجهات الحكومية والخاصة من أبناء محافظة الدقهلية.

ورسم المحافظ ملامح الشخصية «المتميزة» التي تحتاجها مصر، موضحًا أن المتميز ليس مجرد صاحب لقب، بل هو الشخص المهموم بحال بلده، الذي يمتلك إحساسًا عميقًا بالمسؤولية ويُفضّل غيره على نفسه. وضرب المحافظ أمثلة واقعية للمتميزين من واقع الحياة اليومية، مثل الطبيب والممرض اللذين يستقبلان المريض بابتسامة ويشعرانه بالأمان، والمدرس الذي يغلّب مصلحة الوطن ويترك الدروس الخصوصية جانبًا ليفهم طلابه ويحتويهم.

كما شدد المحافظ على أن التميز يمتد ليشمل «التاجر الأمين» و«صاحب المخبز» الذي يحافظ على حصة الدقيق ولا يتلاعب برغيف الخبز الذي يمثل «غنيمة» للناس الطيبين، مؤكدًا ملاحقة أي فساد في منظومة الخبز حتى ينال كل مواطن حقه. كما أشار إلى دور مفتش التموين النزيه والمواطن الإيجابي الذي يبلغ عن المخالفات، مؤكدًا أن القانون يكفل الحماية للمبلغين عن الفساد.

ونوّه المحافظ بأن مكافحة الفساد واجب على كل مواطن، وأن المواطن الإيجابي هو الذي يشارك في حماية الوطن، مؤكدًا أن القانون يكفل الحماية الكاملة للمبلغين عن وقائع الفساد. كما أشاد بمفتش التموين الذي لا تغريه الإغراءات، وصاحب المخبز الذي يحافظ على حصة الدقيق، مشيرًا إلى أن هؤلاء يمثلون خط الدفاع الأول ضد «أصحاب الضمير المعوج».

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى تزامن صيام المسلمين والمسيحيين معًا كترتيب إلهي يعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن، مشيدًا بدور رجال الدين، الإمام والقس، في ترسيخ قيم المواطنة والوسطية. وأكد أن مصر محمية ومذكورة في جميع الأديان السماوية، ولن يقدر عليها أحد طالما ظل شعبها يدًا واحدة خلف قيادته السياسية، مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج فقط إلى مسؤولين، بل تحتاج إلى «30 ألف متميز» في كل موقع حتى تظل مصونة.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن مصر «عصية على الانكسار» بفضل تلاحم نسيجها الوطني، مشيرًا إلى مشهد «الأسرة المصرية» التي تضم مختلف الطوائف والأعمار والثقافات، وباعثًا رسالة طمأنة للشعب المصري قائلًا: «أوعوا تخافوا من أي قوة خارجية.. عندنا جيش يسد عين الشمس، ورجاله يتعاملون مع الشهادة كأسمى أمانيهم لحماية تراب الوطن».

حضر الاحتفالية من قيادات حزب الوفد المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو المكتب التنفيذي، وأميمة عوض، والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الحزب، وعلي شعيب، وياسر العبد، والسيد الصاوي، ومحمد الإتربي، أعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد، والنائبة الوفدية ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد طارق عبدالعزيز، والمستشار عز طارق عبدالعزيز.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حزب الوفد الدقهلية إحتفالية حصاد التميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

ترشيحاتنا

المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: 700 ألف شاب استفادوا من مشروع المنشآت الصغيرة

حفل السحور السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن استراتيجية نمو القطاع ودعم الشركات

جانب من اللقاء

القابضة للمياه تبحث مع محافظ مطروح الاستعداد لموسم الصيف

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد