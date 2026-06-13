وسط ذهول المارة..شخص يضرب صغيرا في الشارع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، عقب تداول مقطع فيديو صادم يُظهر قيام شخص بالاعتداء على طفل صغير بشكل وحشي في أحد الشوارع.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، فقد تفاجأ المارة بقيام رجل في حالة انفعال شديد بالاقتراب من طفل كان يقف بمفرده، قبل أن يقوم بحمله بعنف وإلقائه على الأرض بطريقة صادمة، ما أثار حالة من الذهول بين الحاضرين.

وسرعان ما تدخل عدد من المارة لمحاولة إيقاف الاعتداء وإنقاذ الطفل، وسط حالة من الارتباك والفوضى التي سيطرت على المكان، بينما بدا الطفل في حالة خوف شديد وتأثر واضح عقب الحادث.

وأثار المقطع المتداول موجة واسعة من الاستنكار على منصات التواصل، حيث طالب العديد من المتابعين بضرورة التحرك العاجل لمحاسبة المتهم وعدم التهاون في مثل هذه الوقائع التي تمس سلامة الأطفال.