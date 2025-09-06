الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تعرض طفل للضرب المبرح على يد شخص كاد أن ينهي حياته في المنصورة.

وأطلقت سيدة من أهالي قرية طناح التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية صرخة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بمقطع فيديو يوثق اعتداءً وحشيًا على أحد أطفالها، طالبة تدخل الجهات المعنية لحمايتها هي وأسرتها من الخطر الذي يهدد حياتهم.

وأكدت السيدة أنها تعيش حالة من الرعب المتواصل بسبب ما تتعرض له من اعتداءات وتهديدات من أحد جيرانها، على حد وصفها.



وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات شملت: إلقاء الطوب عليها بشكل متكرر أثناء وجودها في شرفة المنزل، وتكسير زجاج سيارتها مرتين، وإتلاف محلها الخاص داخل المنزل، إضافة إلى الاعتداء الجسدي على أطفالها، مؤكدة أن أحدهم نجا مؤخرًا من محاولة "شروع في القتل".