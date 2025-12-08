أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”.

هذا الموسم تحديدًا شهد انتشار وصفات غير تقليدية، تجمع بين الطعم البيتي المريح واللمسة العصرية التي تناسب إيقاع الحياة السريع. كما بدأت سيدات كثيرات في مشاركة أطباق مبتكرة جذبت ملايين المشاهدات وخلقت موجة جديدة من "comfort food" في مصر والوطن العربي.

كفتة الحلة بالكريمة… طبق شتوي فاخر بدون مجهود

انتشر مؤخرًا فيديو لطبخة “كفتة الحلة بالكريمة” التي تجمع بين النكهة الشرقية واللمسة الغربية.

فكرة الطبق:

تُحمر أصابع الكفتة في طاسة ساخنة، ثم يُضاف البصل الشرائح والبهارات، وبعد تمام النضج تضاف نصف كوب كريمة أو خليط لبن مع جبنة مثلثات.

النتيجة طبق شهي فقير في الخطوات لكنه غني في الطعم، يقدم ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز الشامي.

وحقق الهاشتاغ الخاص بالوصفة أكثر من مليون مشاهدة لأنها تناسب أجواء الشتاء وتقدّم بديلاً مشبعًا وسريعًا.

البطاطس المشوية المحشية… تريند للدايت ومحبي الطعم الثقيل

تُعد البطاطس المشوية من أكثر أكلات الشتاء انتشارًا، لكن الجديد هذا العام هو “البطاطس المحشية” التي تُفتح بعد الشوي وتُحشى بالتونة أو الجبن أو الفراخ.

خطواتها العامة:

شوي البطاطس في الفرن أو الهواء الساخن

فتحها من المنتصف

حشوها بصدور الفراخ أو الجبن

إعادة إدخالها دقيقة واحدة للتحمير

هذه الوصفة لاقت نجاحًا لأنها مشبعة من دون سعرات عالية.

ساندويتشات ساخنة… الوصفة المفضلة لسهرة الشتاء

ظهر تريند جديد لساندويتشات ساخنة تعتمد على 4 مكونات فقط:

خبز توست + جبنة موتزاريلا + فلفل ألوان + زبدة.

تُحمّر على الجريل لمدة 3 دقائق فقط، وتقدّم ساخنة مع صوص الباربكيو أو الكاتشب.

هذه الساندويتشات أصبحت طبقًا أساسيًا في السهرات العائلية لأنها سهلة وسريعة وتوفر إحساسًا بالدفء.

لماذا تنتشر أكلات الشتاء بهذه السرعة؟

ترفع الشعور بالراحة النفسية

تُشعر بالشبع لفترات أطول

تناسب تجمعات العائلة في الأمسيات

تحقق “فيديوهات موكية” جذابة على السوشيال

ويؤكد خبراء التغذية أن الأغذية الدافئة تعزز الدورة الدموية وتزيد طاقة الجسم في الشتاء.