الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار اليوم كانت متفاوتة الشدة ما بين محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد، مؤكدة أن كل ما حدث جاء وفقًا لتوقعات الهيئة، مشيرة إلى أن منخفض جوي بدأ اليوم ولا يزال مستمرًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك عدة مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تمر بمنخفض جوي أوروبي شديد البرودة يضرب مختلف الأنحاء.

وأضافت أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، مشيرة إلى أن الأمطار ستزداد خلال الفترة المقبلة لتصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، وقد تكون غزيرة في مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا والغربية والشرقية، فيما ستكون المناطق الساحلية الأكثر تأثرًا بالأمطار.

وأوضحت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان أمطارًا متفاوتة الشدة باختلاف المناطق، فقد تكون شديدة في بعض المناطق ومتوسطة في أخرى، ومن المحتمل أن تنتهي موجة الأمطار يوم الجمعة المقبلة

ونصحت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة، والتنبيه إلى تجمعات الأمطار على الطرق، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية ومتابعة النشرة الجوية بشكل مستمر.

وأضافت أن ما يحدث هو نتيجة تأثير المنخفض الجوي، مع اضطراب البحر المتوسط، وتعرض أغلب المحافظات المطلة عليه لأمطار غزيرة.