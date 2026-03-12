الكهرباء الكويتية تعلن خروج 6 خطوط عن الخدمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكهرباء الكويتية، أعلنت خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي لمسيرات.

ونجحت قوة الإطفاء العام الكويتية، فجر الخميس، في السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي الكويت، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة معادية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوة، العميد محمد الغريب، في تصريح لوكالة وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت بإخلاء المبنى بالكامل من السكان كإجراء احترازي.

وأوضح أن الحريق أسفر عن إصابتين، جرى التعامل معهما من قبل الجهات المختصة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من احتواء النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.



ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما رافقها من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في عدد من دول المنطقة.