قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير

عرض وطلب
عرض وطلب
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، بمسلسل عرض وطلب. 

وقال محمود عبد الشكور: مشهد مواجهة الأم لابنتها في الحلقة السابعة من "عرض وطلب" بعد أن عرفت كيفية الحصول على كلية أنقذت حياة الأم، من أفضل اللحظات الدرامية في مسلسلات رمضان كتابة وتمثيلا وإخراجا.
سماح أنور عظيمة بهذا الهدوء المخيف والنروع الذي يكبت غضبا عارما كالبركان، ومرعبة في القائها العادي لعبارات غير عادية، وسلمى أبو ضيف ممتازة في تعبيرها عن الخجل والألم والقهر والضعف ، بعد أن فشلت في إقناع الأم بمنطق الخطأ، وبعد أن  لم تعد قادرة على إخفاء لعبتها.
هزتني سماح أنور وهي تقول ببساطة قاطعة مثل حد السكين: “ الصح إننا ما نعملش الغلط” " مكسوفة أصلّي  مكسوفة أقف قدّام ربنا أقف قدامه وانا جوايا حتة حرام أقف قدامه ازاي وانا واخدة حتة من واحد غصب" .


واضاف: لا لا هذا مسلسل هام  جدا وخطير ، سأعود إليه وإلى مبدعيه كثيرا .
هذه فقط تحية بشأن مشهد عظيم .

الناقد محمود عبد الشكور محمود عبد الشكور عرض وطلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

الجيش الإيراني

الجيش الإيراني: قصفنا أهدافا إسرائيلية بقاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا ومقر الشاباك

أرشيفية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة|فيديو

الحرس الثوري

الحرس الثوري يشن قصفا صاروخيا على عدة مناطق في إسرائيل

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد