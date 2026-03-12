«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، بمسلسل عرض وطلب.

وقال محمود عبد الشكور: مشهد مواجهة الأم لابنتها في الحلقة السابعة من "عرض وطلب" بعد أن عرفت كيفية الحصول على كلية أنقذت حياة الأم، من أفضل اللحظات الدرامية في مسلسلات رمضان كتابة وتمثيلا وإخراجا.

سماح أنور عظيمة بهذا الهدوء المخيف والنروع الذي يكبت غضبا عارما كالبركان، ومرعبة في القائها العادي لعبارات غير عادية، وسلمى أبو ضيف ممتازة في تعبيرها عن الخجل والألم والقهر والضعف ، بعد أن فشلت في إقناع الأم بمنطق الخطأ، وبعد أن لم تعد قادرة على إخفاء لعبتها.

هزتني سماح أنور وهي تقول ببساطة قاطعة مثل حد السكين: “ الصح إننا ما نعملش الغلط” " مكسوفة أصلّي مكسوفة أقف قدّام ربنا أقف قدامه وانا جوايا حتة حرام أقف قدامه ازاي وانا واخدة حتة من واحد غصب" .



واضاف: لا لا هذا مسلسل هام جدا وخطير ، سأعود إليه وإلى مبدعيه كثيرا .

هذه فقط تحية بشأن مشهد عظيم .