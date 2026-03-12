قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد في الخليج.. مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في الكويت وتوقع إصابتين
تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل
المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي
هل يجوز مُغادرة الاعتكاف للعمل؟ .. أمين الفتوى يُجيب
طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية
عقب ليلة مشتعلة بين تل أبيب وطهران.. اجتماع أمني طارئ برئاسة نتنياهو لتصعيد كبير ضد إيران
سياسية أمريكية لـ"صدى البلد": تكهنات اغتيال مجتبي خامنئي غامضة.. والنظام الإيراني لن ينهار
أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي
لازم يروح المنتخب.. الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن حامد عبدالله
البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل
خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية
ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا
فن وثقافة

صدقي صخر يكتشف حمل رسمية في النص التاني

صدقي صخر
صدقي صخر

اكتشف علوي ( صدقي صخر ) حمل رسمية ( اسماء ابو اليزيد ) من عصابة النص ( احمد امين ) ويواجهها بذلك .

يعرض مسلسل النص التاني على قناة اون ومنصة يانجو بلاي  الساعة 9:45 مساء ويعاد الساعة 3:45 فجرا والساعة 10:15 صباحا.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.
وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر كضيف شرف في مسلسل اتنين غيرنا بشخصية دكتور شادي الطبيب النفسي الذي يعالج الممثلة نور ابو الفتوح، وايضا شارك كضيف شرف  في مسلسل راس الافعى بشخصية ياسين بيه .
وتُعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل لا ترد ولا تستبدل، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلم قصر الباشا على منصة شاهد، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، وحسين فهمي، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل كتالوج إلى جانب محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وبسمة داود. المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وعلى صعيد السينما، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ٣٧. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي. كما شارك أيضًا في المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.
ومن ناحية أخرى، عُرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، حيث استضاف عددًا كبيرًا من النجوم للحديث عن العائلات والعلاقات والأبناء والزواج وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، ومن أبرز الضيوف: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، وجيهان الشماشرجي.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ومحمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

