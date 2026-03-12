ابنة زعيم كوريا الشمالية تطلق النار من مسدس في مصنع أسلحة.. صور

نشرت كوريا الشمالية صورًا جديدة لابنة الزعيم كيم جونغ أون، المراهقة كيم جو آي، وهي تطلق النار من مسدس داخل ميدان رماية في مصنع أسلحة، في خطوة أثارت مجددًا التكهنات حول إعدادها لتكون الوريثة المحتملة لقيادة البلاد في المستقبل.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ظهرت كيم جو آي في الصور الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية وهي تطلق مسدسًا جديدًا بعين مغمضة بينما تخرج ألسنة اللهب من فوهة السلاح. وجاء ظهورها خلال زيارة قامت بها برفقة والدها إلى مصنع رئيسي للذخائر في البلاد ينتج مسدسات جديدة وأنواعًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة المحمولة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي وابنته تفقدا المصنع واستمعا إلى شروح من المسؤولين حول عملية الإنتاج، كما قاما بزيارة ميدان الرماية الخاص بالمصنع حيث جرى اختبار المسدس الجديد. وأعرب كيم جونغ أون خلال الزيارة عن رضاه عن “جودة السلاح وكفاءته”، وفق ما أوردته الوكالة.

وأظهرت الصور كذلك الزعيم الكوري الشمالي وابنته وهما يرتديان سترات جلدية متشابهة، وهو مظهر يرتبط في كثير من الأحيان بالرمزية السياسية والسلطة داخل النظام الكوري الشمالي. واعتبر مراقبون أن هذا الظهور المتكرر لكيم جو آي إلى جانب والدها يحمل دلالات سياسية واضحة، خصوصًا مع حضورها المتزايد في المناسبات الرسمية والعسكرية.

وجاءت هذه الصور بعد أسابيع فقط من نشر صور أخرى لها وهي تطلق النار من بندقية في ميدان تدريب، في مشهد اعتبره خبراء جزءًا من عملية بناء صورة قيادية لها داخل النظام. وكانت كيم جو آي قد ظهرت بشكل بارز أيضًا خلال المراحل الختامية لمؤتمر حزب العمال الحاكم الشهر الماضي، وهو أحد أهم الاجتماعات السياسية في البلاد.

ويشير خبراء في شؤون كوريا الشمالية إلى أن هذه الظهورات المتكررة قد تكون جزءًا من استراتيجية مدروسة لتقديمها كخليفة محتملة لوالدها. وقال الباحث ليم أول-تشول، المتخصص في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كيونغنام في كوريا الجنوبية، إن النظام يبدو أنه يعمل على “بناء صورة لامرأة قوية وقادرة على القيادة العسكرية”. وأضاف أن مشهد إطلاقها النار من المسدس “يرسل رسالة واضحة بأنها تكتسب الصفات المرتبطة بقيادة عسكرية”.

وتحكم عائلة كيم كوريا الشمالية منذ عقود ضمن نظام سياسي شديد المركزية يقوم على ما يعرف بـ“سلالة بايكتو”، وهي الفكرة التي يروج لها النظام باعتبارها مصدر شرعية القيادة في البلاد. ويعد هذا الإرث السياسي جزءًا أساسيًا من الثقافة السياسية في الدولة المعزولة، حيث تحيط القيادة بهالة قوية من الرمزية والولاء.

ورغم أن عمر كيم جو آي ما زال صغيرًا، فإن ظهورها المتكرر في الأنشطة العسكرية والسياسية، إضافة إلى حضورها إلى جانب والدها في مواقع استراتيجية مثل مصانع الأسلحة ومنشآت الصواريخ، يعزز الاعتقاد لدى كثير من المحللين بأن بيونغ يانغ قد تكون بصدد إعدادها تدريجيًا لتولي دور قيادي مستقبلاً داخل النظام.