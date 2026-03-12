قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تبدأ هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة القيام فوريا بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.

يأتي ذلك في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما صاحبها من ارتفاعات في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، تتابع الحكومة المصرية الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح: خلال الاجتماع، تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية. كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ في ساعات الليل.

مدبولي أسعار الطاقة مجلس الوزراء الحكومة الإجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

الواقعة

القبض على عامل تحرش بفتاة أجنبية داخل محل بالجمالية

محمد هاني

أحمد مرتضى منصور يتولى الدفاع في قضية طالب الأكاديمية العربية ضحية واقعة الاعتداء

حادث تصادم بين سيارات على الطريق الأوسطي

وجود إصابات.. حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الأوسطي

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد