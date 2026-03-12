نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس "نحن نهيئ الظروف المثلى لسقوط النظام الإيراني".

وأضاف نتنياهو في أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب ضد إيران أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد تهدف إلى منح الإيرانيين "المساحة اللازمة للخروج إلى الشوارع".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ، حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيتهم ضد إسرائيل.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أنه حقق إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط، مضيفا أن الخطر الأكبر على دولة الاحتلال موجود في إيران.

وقال نتنياهو "نحن في أيام تاريخية والعملية ضد إيران مستمرة".

وادعى رئيس حكومة الاحتلال ، أن الهجمات الإسرائيلية قتلت كبار علماء الطاقة النووية الإيرانيين، في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بعدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وزعم أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، هو مجرد دمية في يد الحرس الثوري الإيراني، ولا يسمح له بالظهور علنا.

وخاطب رئيس حكومة الاحتلال الشعب الإيراني قائلاً إن لحظة "طريق جديد للحرية" باتت وشيكة، وأن إسرائيل تقف إلى جانبهم.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر متروك لكم. إنه بين أيديكم".