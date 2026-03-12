قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب

الإفطار الجماعي لأهالي طور سيناء
الإفطار الجماعي لأهالي طور سيناء
ايمن محمد

نظم أهالي مدينة طور سيناء أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش المدينة أمام متنزه 306، ضمن مبادرة "أفطر في الطور"، وذلك بتنظيم شباب طور سيناء وبمشاركة كبيرة من الأهالي، تحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وحرص منظمو الفعالية على كتابة عبارة "أفطر في الطور" في بداية المائدة الممتدة على الكورنيش، في لفتة تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء المدينة، وسط أجواء رمضانية مميزة تجمع بين الألفة والتكافل المجتمعي.

وشهد الإفطار حضور اللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا مينا  سعد لوندي راعي كنيسة النبي موسى وماري مرقس بطور سيناء، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من مشايخ و بدو طور سيناء 

كما شارك عدد كبير من أسر وعائلات طور سيناء في الإفطار الجماعي، الذي جسّد صورة مميزة من الترابط والتلاحم بين أبناء المدينة.

وعقب الإفطار، أدى الحضور الصلاة، فيما أعد المنظمون برنامجًا ترفيهيًا ومسابقات للأطفال، أضفت أجواءً من البهجة والسرور على الفعالية.

وقال عبد الخالق ثروت، منسق الإفطار الجماعي لأهالي طور سيناء، إن الفكرة بدأت كمبادرة بسيطة، لكنها لاقت ترحيبًا واسعًا ومشاركة كبيرة من الأهالي، مشيرًا إلى أن الشباب المنظمين بذلوا جهدًا كبيرًا في إنجاح هذا الحدث المجتمعي.

من جانبه، أكد إسلام النجار، أحد منسقي الإفطار الجماعي، أن أهالي طور سيناء اعتادوا دائمًا المشاركة في أعمال الخير والتكافل، موضحًا أن الفكرة مستلهمة من المبادرات المجتمعية التي أسسها الشهيد الرائد ، المعروف بـ"شهيد الخير"، صاحب مبادرة "الطور بينا أجمل مدينة"، معربًا عن أمله في استمرار هذه المبادرات وترسيخها بين الأجيال القادمة.

جنوب سيناء أفطر فى الطور إفطار جماعي اطول مائدة

